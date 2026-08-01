المديرية العامة للأمن العام تتصدى للاحتكار وتلزم محطات البنزين في قرى قضاء بنت جبيل

​في إطار متابعته الدؤوبة لشؤون المواطنين وحرصاً على منع استغلال أزمات المحروقات، وبتوجيهات من المدير العام للامن العام نفذت دورية من مكتب الأمن القومي التابع للأمن العام اللبناني في بلدة تبنين جولة تفقدية ميدانية على محطات البنزين المقفلة في البلدة والجوار.

​وخلال الجولة، تبين أن عدداً من المحطات أُغلق تحت أسباب غير منطقية، في محاولة لاحتكار مادة البنزين وحرمانه عن الأهالي.

وعلى الفور، أجبر عناصر الدورية أصحاب هذه المحطات على إعادة فتحها فوراً وبدء تزويد سيارات المواطنين بالمادة دون تأخير.

المصدر: موقع المنار