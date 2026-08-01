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    الجهاد الاسلامي: تصعيد الاحتلال في غزة يكشف عدم جدية اتفاق وقف النار ويضع الوسطاء أمام مسؤولية إلزامه بتنفيذ المرحلة الاولى

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