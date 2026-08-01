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    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان

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