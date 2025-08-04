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مؤسسات حقوقية دولية: نستنكر تصريحات المبعوث الأمريكي ويتكوف التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة وتجاهل الحقائق الموثقة بوجود كارثة تهدد أكثر من مليوني إنسان