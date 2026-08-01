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   17 صفر 1448   
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    وكالة تسنيم عن مسؤول أمني ايراني: أعددنا خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة

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