اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات: السلطة تخلّت عن أبسط واجباتها في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي فارتفعت الأسعار وبات المواطن وسائقو النقل والعمال يدفعون يوميًا ثمن الفشل الحكومي