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   16 صفر 1448   
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    اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات: السلطة تخلّت عن أبسط واجباتها في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي فارتفعت الأسعار وبات المواطن وسائقو النقل والعمال يدفعون يوميًا ثمن الفشل الحكومي

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