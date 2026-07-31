النائب العام التمييزي أمر بتنفيذ بلاغ البحث والتحري بحق رياض سلامة في مستشفى “بحنس” وتحويله إلى موقوف

نفذت القوى الأمنية بلاغ البحث والتحري الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة داخل مستشفى “بحنس”، في جبل لبنان.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات إلى النيابة العامة التمييزية تفيد بوجود سلامة داخل المستشفى، مما دفع القاضي الحاج إلى تكليف دوريتين من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمباحث الجنائية المركزية بالتوجه إلى المكان للتثبت من صحة هذه المعلومات.

وبعد التأكد من وجود سلامة داخل المستشفى، أمر القاضي الحاج بتنفيذ بلاغ البحث والتحري وتحويله إلى موقوف.

كما طلب من الأجهزة الأمنية تعزيز الإجراءات الأمنية في الجناح، الذي يمكث فيه سلامة داخل المستشفى وعلى مداخلها مع مراقبة حركة الزوار إلى جناحه.