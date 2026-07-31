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    بيان المسيرات في اليمن: ندعو جميع شعوب أمتنا إلى التحرك لمواجهة المخططات الصهيونية الخطيرة التي تستهدف مقدساتها وتطمع في ثروات بلدانها

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