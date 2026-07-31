سلام يطلق المرحلة الأولى من خطة التعافي في الجنوب ويشيد بجهود هيئة مكافحة الفساد

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا موسعًا خُصّص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، ضمن المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب. وأكد سلام ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حسن تنفيذ هذه المرحلة وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي.

وفي سياق لقاءاته، استقبل الرئيس سلام وفدًا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم، مثنيًا على الجهود التي تبذلها الهيئة، ولا سيما في ملاحقة قضايا الإثراء غير المشروع والفساد والرشوة أمام النيابات العامة المختصة. كما أشاد بالدعوى المباشرة التي رفعتها الهيئة بشأن تصريح كاذب تضمّن إخفاء ملايين الدولارات، باعتبارها الأولى من نوعها في هذا المجال.

المصدر: موقع المنار