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    لبنان

    “الإتحاد العمالي العام” هنأ الجيش اللبناني في عيده

      توجّه “الإتحاد العمالي العام” في لبنان الجمعة بالتهنئة الى قائد الجيش العماد رودولف هيكل لمناسبة عيد الجيش في الأول من آب/اغسطس.

      وقال الاتحاد في برقية له “لمناسبة عيد الجيش اللبناني بالأول من آب، تتقدّم قيادة الإتحاد العمالي العام في لبنان بأسمى آيات التهنئة والتبريك الى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل والى المؤسسة العسكرية بقيادتها وضباطها وعناصرها”.

      وتابع الاتحاد “تحية إجلال وتقدير لجهود الجيش اللبناني في صون الوطن وحماية حدوده ضد الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة ولتضحيات أفراده التي تبقي لبنان عزيزاً ومصاناً. كل عام وأنتم درع الوطن وسيفه”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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