الشيخ الخطيب: على السلطة اللبنانية مراجعة موقفها من المفاوضات مع العدو الاسرائيلي

دعا نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “السلطة اللبنانية الى مراجعة موقفها من المفاوضات مع العدو الاسرائيلي في ظل التعنت الصهيوني حيال الانسحاب من الاراضي اللبنانية والدعم الاميركي لموقفه”، واضاف “انهم لا يطرحون علينا الا الاستسلام لارادتهم ونحن ليس لدينا سوى خيار الصبر والصمود ومقاومة اهدافهم”.

وحذر الشيخ الخطيب في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس الاسلامي الشيعي على طريق مطار بيروت الدولي “من محاولات التفرقة التي يمارسونها من خلال الشائعات والاكاذيب لشق الصف بين اهلنا وبينهم وبين شركائنا في الوطن”.

وقال الشيخ الخطيب “تجتاز منطقتنا وبلدنا مرحلة دقيقة وخطيرة للغاية في ظل الغطرسة الأميركية الصهيونية التي لا تترك مجالا للندّية الإنسانية التي نادى بها إسلامنا العظيم، بل تصر على التعاطي معنا من منطق الإستحواذ والعبودية”، واضاف “من هنا أيها الأخوة نحن أمام خيارين : إما الإستسلام واما الصبر والصمود والامل، معتمدين أولا على ربنا وحقنا في حياة كريمة وإرادة المقاومة بشتى السبل المتاحة”، وتابع “نحن لسنا مهزومين والا لكانت الامور مختلفة عما نواجهه اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام