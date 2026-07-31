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    الرئيس بري: اذا لم توقظ التفجيرات الارهابية الوعي بجرائم اسرائيل بحق الانسان والتراث فإن الانسان ومستقبله في خطر

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