تفجيرات الاحتلال تهزّ الجنوب… موجات أرضية ورذاذ كثيف عقب تفجير منطقة الشقيف

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب، عبر تفجير منازل المواطنين والمنشآت، حيث نفّذ فجر اليوم تفجيرات ضخمة في منطقة الشقيف أحدثت دوياً هائلاً سُمع في مختلف أنحاء الجنوب.

وأفادت مصادر محلية بأن سكان البلدات المحيطة شعروا بما يشبه هزة أرضية نتيجة قوة الانفجارات، فيما أعلن مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية تسجيل موجات أرضية على محطاته الزلزالية ناجمة عن التفجير، مشيراً إلى أن شدتها تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر.

كما نفّذ جيش الاحتلال تفجيرات عنيفة في بلدة حداثا، فيما أظهرت مشاهد متداولة من داخل بلدة دير ميماس المحاذية لمنطقة الشقيف انتشار موجة من الرذاذ الكثيف في أعقاب التفجيرات.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، واستمرار استهداف البلدات الجنوبية.

تفاصيل أكثر من الجنوب معنا مراسلنا هاشم السيد حسن