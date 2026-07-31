النائب خلف: الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة تشكّل تصعيداً خطيراً يقوّض جهود تثبيت الاستقرار

قال النائب ملحم خلف في بيان: “هزّ صباح اليوم تفجير إسرائيلي ضخم الجنوب اللبناني، ناجم عن عمليتي تفجير في محيط بلدة حداثا ومنطقة الشقيف، في اعتداء جديد يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، من تفجير المنازل وإحراقها، وإطلاق النار على البيوت الآهلة، وقتل المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة لبنان”.

أضاف في بيانه: “إن هذه الاعتداءات المتكررة تشكّل تصعيداً خطيراً يقوّض جهود تثبيت الاستقرار، ويتناقض مع مبدأ حسن النية الذي يقوم عليه اتفاق الإطار. فحسن النية لا يُثبت بالتصريحات، بل بالامتناع عن كل عمل يزيد التوتر، ويهدد المدنيين، ويقوّض الثقة وفرص تنفيذ الاتفاق”.

المصدر: بيان