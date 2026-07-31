الجمعة   
   31 07 2026   
   16 صفر 1448   
   بيروت 12:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قوات الاحتلال اشعلت النيران في حقول بلدة ميس الجبل

      مواضيع ذات صلة

      إيران تعلن استهداف قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت بمسيّرات

      إيران تعلن استهداف قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت بمسيّرات

      مراسل المنار: قائد الجيش العماد رودلف هيكل يجول في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان

      مراسل المنار: قائد الجيش العماد رودلف هيكل يجول في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان

      جبران باسيل: دعمنا للجيش قديم وثابت

      جبران باسيل: دعمنا للجيش قديم وثابت