تقرير مصور | تشييع حاشد للشهيد حسن إبراهيم الأحمر في إيعات

شيّع حزب الله وأهالي بلدة إيعات الشهيد المجاهد حسن إبراهيم الأحمر (فداء)، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه، وسط حضور حاشد ومشاركة فعاليات وأهالي البلدة.

واستُهلّت مراسم التشييع بوقفة وداع خاصة للشهيد، تخللها أداء ثلة من المجاهدين قسم البيعة، قبل أن تُقام الصلاة على الجثمان الطاهر.

وانطلق موكب التشييع تتقدمه حملة صور قادة مسيرة المقاومة والشهادة، والفرق الكشفية، وسط هتافات التلبية و”هيهات منا الذلة”، وصولًا إلى جبانة البلدة، حيث حمل المشيعون النعش على الأكتاف ووري الشهيد الثرى إلى جانب رفاقه من الشهداء.