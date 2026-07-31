الجمعة   
   31 07 2026   
   16 صفر 1448   
   بيروت 07:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحامها المستمر لقرية تل جنوب غرب نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين للقرية

      مواضيع ذات صلة

      اليابان | زلزال في جنوب غرب البلاد يرفع حصيلة الضحايا إلى 34 قتيلًا

      اليابان | زلزال في جنوب غرب البلاد يرفع حصيلة الضحايا إلى 34 قتيلًا

      الجيش الإيراني: استهدفنا قبل ساعات بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت

      الجيش الإيراني: استهدفنا قبل ساعات بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت

      مستوطنون يقتحمون بأعداد كبيرة قرية تل جنوب غرب نابلس بحماية قوات الاحتلال

      مستوطنون يقتحمون بأعداد كبيرة قرية تل جنوب غرب نابلس بحماية قوات الاحتلال