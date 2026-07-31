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    غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض: هذه المفاوضات كانت صعبة وقاسية وحاولنا التوصل لأفضل صيغة يمكن الوصول إليها

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