فلسطين | حماس والفصائل توافق على مسودة لـ “حصر السلاح” في غزة مقابل انسحاب إسرائيلي مسار لدولة فلسطينية

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مسودة الورقة التي وافقت عليها حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية والمتعلقة بملف سلاح المقاومة والترتيبات الأمنية في قطاع غزة، والتي تربط حصر السلاح بمسار سياسي شامل وانسحاب إسرائيلي تدريجي.

تُحدد المسودة مدة 14 يوماً لإعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح، مع إجازة تمديد هذه المهلة بقرار من “لجنة التحقق الدولية”، بشرط موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.

وتنص المسودة على أن تُنفذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة، وتبدأ بالسيطرة على السلاح الثقيل، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق.

وتتولى “اللجنة الوطنية” إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها، وتكون هي الجهة الوحيدة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه داخل القطاع، وذلك بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق.

كما تشارك الفصائل الفلسطينية في عملية الحصر والتخزين، وتتولى “لجنة التحقق الدولية” مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها بدعم من “قوة الاستقرار الدولية”.

وتؤكد المسودة على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي أطراف غير فلسطينية.

وتشترط المسودة لبدء عملية الحصر دخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ.

كما وتربط المسودة مراحل حصر سلاح الفصائل بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في غزة وفقاً للبند العاشر من خريطة الطريق.

هذا وتؤكد المسودة أن تنفيذ هذه الترتيبات الأمنية يُعد جزءاً لا يتجزأ من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، حيث تربط معالجة ملف السلاح بشكل وثيق بإيجاد مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

المصدر: وكالة يونيوز