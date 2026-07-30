قائد الجيش تفقد وحدات عسكرية منتشرة في بيروت والمتن وعزى ذوي شهداء الجيش: الفتنة الداخلية أحد أهداف الاحتلال ويجب مواجهتها

تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواء المشاة الحادي عشر في النقاش وفوجي التدخل الثالث في المنارة والتدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب.

وبعد الاطّلاع على الانتشار العملاني للوحدات، التقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، وهنأهم بمناسبة عيد الجيش، مؤكدا أن “المؤسسة العسكرية صامدة بفضل جهودهم الجبارة، وتؤدي واجبها في مرحلة هي من الأصعب في تاريخ الوطن”.

كما اعتبر أن “محبة اللبنانيين وثقتهم بالجيش هما ثمرة تفاني العسكريين في مختلف مناطق خدمتهم”.

وخلال تشديده على “أولوية ضمان الأمن والاستقرار الداخلي”، توجه إلى العسكريين بالقول: “إن سهركم على الأمن عامل أساسي من عوامل استمرار وطننا وتعافيه، والحفاظ على وحدته، فالتحديات أمامنا كبيرة، ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء”.

من جهة أخرى، أشار قائد الجيش إلى أن “الفتنة الداخلية هي أحد أهداف الاحتلال الإسرائيلي، ويجب مواجهتها”، مؤكدا “ضرورة مواصلة التدريب وتعزيز قدرات الوحدات في ظل ما يشهده لبنان من تحديات”.

وكذلك، عزى ذوي شهداء الجيش، “الذين واجهوا الخطر بصلابة وعنفوان واستشهدوا دفاعا عن الوطن”.