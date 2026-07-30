طلال شمص: زيارتنا لرئيس الجمهورية لا تحمل اي طابع سياسي

اشار الأستاذ طلال عباس شمص في بيان الى ان “الصحافي علي حمادة صرح بكلام نشرته صحيفة “النهار” وجاء فيه:

“وسط حملات حزب الله على الدولة والرئاسة الاولى ، زيارة شخصيات من عشائر البقاع للرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا، تعلن ان رأيا عاما شيعيا يشهر استقلاليته عن سردية الحزب ومواقفه التخوينية بحق كل من يخالفه الرأي.”



اضاف شمص “ولما كان هذا الكلام يعنينا مباشرة ،وتوضيحا للرأي العام، نعلن أن زيارتنا لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي نجل ونحترم، على رأس وفد من العشائر ، جاءت لشكره على تعزيتنا بوفاة عميد العشائر الوالد الحاج عباس أسد الله شمص ،ولا تحمل أي طابع سياسي من قريب أو بعيد . ولذلك فإننا نرفض ونأسف لاستغلال هذه الزيارة لأهداف سياسية ،كما أننا لا نسمح لأحد بأن يدق إسفينا بيننا وبين الثنائي الشيعي وأبناء الطائفة الشيعية في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ الوطن