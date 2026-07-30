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    لبنان

    جنبلاط: اتفاق الاطار لا يذكر الانسحاب الاسرائيلي.. والحديث عن اعادة الانتشار فخّ..

      ‏⁧اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط‬⁩ في مقابلة خاصة مع “Turkiye Today” ‏ان “الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل لا يتحدث عن الانسحاب الكامل للإسرائيليين من جنوب لبنان، بل يذكر فقط إعادة الانتشار. وإعادة الانتشار فخ كبير.”
      واضاف “اسرائيل تريد استخدام الدروز لتفكيك سوريا ولبنان وهذه السياسة تمثل نهجًا إسرائيليًا تقليديًا مستمرًا منذ عقود.”

      ‏واعتبر ان “على أنقرة أن تكون حذرة جدًا. وعلى المدى الطويل، ستحاول إسرائيل مهاجمة تركيا. وستستخدم كل أدوات سياستها لإثارة المشاكل لتركيا.

      وقال “نحن بحاجة إلى تركيا كدولة صديقة تدعم لبنان واستقراره، ونحتاج إلى علاقات اقتصادية معها.”

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