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    مراسل المنار: دبابة ميركافا اطلقت قذيفتين باتجاه احد المنازل في بلدة ميس الجبل تزامناً مع تنفيذ حملة تمشيط بالاسلحة رشاشة

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