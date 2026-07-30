رئيس بيت الزكاة والخيرات في لبنان يستقبل رئيس بيت الزكاة في أستراليا ويؤكدان تعزيز التعاون في العمل الإنساني

استقبل رئيس بيت الزكاة والخيرات في لبنان، الدكتور محمد علي ضناوي، في منزله، رئيس بيت الزكاة في أستراليا، الدكتور عصام عبيد، يرافقه عضو مجلس الإدارة الحاج حسين حامد، وذلك في زيارة أكدت متانة العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بين المؤسستين في مختلف مجالات العمل الخيري والإنمائي.

وحضر اللقاء عضو الهيئة العليا الحاج محمود لبدة، ومدير مستشفى الحنان التابع لبيت الزكاة والخيرات في لبنان الأستاذ هيثم سلطان، إلى جانب مديري البيت.

وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض مسيرة التعاون بين بيت الزكاة والخيرات في لبنان وبيت الزكاة في أستراليا، والبحث في سبل تطوير الشراكة وتوسيعها، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، ودعم المشاريع التنموية والإنسانية، بما يعزز خدمة الفئات المحتاجة.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور محمد علي ضناوي درعًا تكريمية للدكتور عصام عبيد، تقديرًا لعطائه وجهوده في خدمة العمل الخيري والإنساني، ولمسيرته التي تُوّجت بنيله وسام أستراليا.

من جهته، أعرب الدكتور عصام عبيد عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيدًا بالدور الذي يقوم به بيت الزكاة والخيرات في لبنان، وما يقدمه من خدمات إنسانية واجتماعية وصحية، من خلال مستشفى الحنان، وقسم رعاية الأيتام، وسائر المشاريع الخيرية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق بين المؤسستين، بما يعزز رسالة العمل الإنساني، ويكرّس قيم التكافل والعطاء وخدمة الإنسان.

المصدر: موقع المنار