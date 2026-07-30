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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | انسحاب جماعي لـ100 جندي إسرائيلي من قاعدتهم العسكرية

    تمرد في جيش العدو 100 جندي إسرائيلي يغادرون قاعدتهم تاركين أسلحتهم.

    المصدر: موقع المنار

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