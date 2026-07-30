المرابطون يهنئون الجيش اللبناني بالعيد الـ 81 لتأسيسه

توجهت حركة الناصريين المستقلين المرابطون بالتهنئة إلى الجيش اللبناني وإلى كل أهلنا اللبنانيين بالعيد ال٨١ لتأسيس الجيش الوطني.

وأكدت حركة المرابطون في هذا اليوم أن جيشنا سيبقى في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، خيمتنا وظلّنا العالي، والمؤسسة الوطنية الأساس التي التزمت بقسمها ووفائها وشرفها من أجل أن يبقى الوطن حرّاً لمواطنيه الأحرار، سيداً مستقلاً عربي الهوية والانتماء.

وقالت إن “اليوم جيشنا في عهدة رجال يتقدّمهم العماد رودولف هيكل، يواجهون المعركة الوجودية الأصعب لوطننا وتاريخ جيشنا المشرّف، في ظل أوضاع داخلية متأزمة”.

وأضافت “هذه المواجهة هي مهمة مقدسة لحماية الوطن والمواطنين الذين هم أهلهم وأخوانهم وأخواتهم”.

ولفتت الحركة في بيان إلى أن المواجهة الاستراتيجية العليا لبقاء لبنان تخاض على محورين:

الأول: مواجهة الاحتلال الاسرائيلي بكل تداعياته الخطيرة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

الثاني: محور مكافحة التفتيت والتقسيم في الفيدرالية المذهبية الطائفية المقنعة، التي تفرض هيمنتها على لبنان، والتي أدت الى انهيار كل مقومات ادارة الدولة الوطنية المفيدة، بتغليب النزعات المذهبية على إرادة الحكم الوطني والشرعية الواحدة الموحدة، وبالتالي لم يبق للبنانيين غير قرشهم الأبيض جيشهم الحبيب في ظل هذه الأيام السوداء، الذي وصلنا إليها بفضل الأنانيات السياسية، وتداخل صراع الواقع الاقليمي الخارجي، حيث وجد في لبنان صدى له.

وشددت على أنه وفي “اليوم الأول من آب وفي ظل ما سبق، نؤكد المؤكد، أن الجيش اللبناني هو الحل وما عداه أقزام وتجار”.

كما توجهت حركة المرابطون بالسلام والرحمة على أرواح شهداء جيشنا اللبناني، وبتحية التقدير والاحترام والمحبة إلى الرجال الرجال والنساء الماجدات في جيشنا الوطني اللبناني ، وإلى المتقاعدين العسكريين الذين قدموا زهرة عمرهم في جيشهم وما زالوا الأوفياء للوطن والقسم.

المصدر: موقع المنار