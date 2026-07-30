الرئيس بري تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي ودعا “للمسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لالزام “إسرائيل” وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولًا إلى الحدود الدولية”