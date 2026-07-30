الحرس الثوري الإيراني: الهجوم أسفر عن مقتل عدد من ضباط العدو وكوادره الفنية وفرق الصيانة وتدمير 3 طائرات F-35 وإلحاق أضرار جسيمة بـ3 طائرات أخرى