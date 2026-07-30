النائب كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنجزنا قانون إصلاح المصارف واللجنة حرصت على ضمان حقوق المودعين خصوصًا لناحية الربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي