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    لبنان

    النائب خريس: الجنوب سيبقى الشغل الشاغل للرئيس بري وعودة اهله اليه واعماره

      استقبل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس في مكتبه في صور رئيس بلدية رشكنانيه عادل اسكندر واعضاء المجلس البلدي بالاضافة الى مختار البلدة محمد هاشم وذلك بحضور مدير مكتب النائب خريس حيدر جفال.

      وتم التداول في الامور الحياتية كافة التي تحتاجها البلدة بعد ما عانته من ضائقة خلال فترة الحرب، بالاضافة الى الخسائر التي منيت بها جراء الاعتداءات الاسرائيلية وما خلفته من اضرار في كافة القطاعات.

      من جهته اكد النائب خريس للوفد في رفع مطالب كل ما تحتاجه البلدة الى المؤسسات المعنية حتى الوصول الى تنفيذ المطالب المستحقة، وقال : “نحن الى جانبكم ولسنا خلفكم وسنبقى نرفع معاناة الناس وحمل همومهم وشجونهم على اعلى المستويات ليعود الجنوب واهله ينعمون بالامن والامان”، مؤكداً ان “الجنوب سيبقى الشغل الشاغل للرئيس نبيه بري وعودة اهله اليه واعماره”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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