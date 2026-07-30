الرئيس بري : الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين هو منهم ولهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان وصون الاستقرار والسلم الأهلي

لمناسبة الأول من آب عيد الجيش اللبناني قال دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري :” واحد وثمانون عاما ويبقى الجيش اللبناني هو النموذج الذي يَمتحن ولا يُمتحن ، يَختبر ولا يُختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء ، دفاعاً عن لبنان الوطن الواحد الموحد النموذجي الذي يتطلع إليه اللبنانيون ، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الاسرائيلي بالنار والقتل والدمار .

وأضاف الرئيس بري : الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين هو منهم ولهم ومحط آمالهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان وصون الاستقرار والسلم الأهلي ، لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة في عيدها قائداً وضباطاً ورتباء وجنود وشهداء وجرحى تحية اعتزاز وتقدير ، بكم ومعكم نحمي ونصنع قيامة لبنان ونستكمل تحرير أرضه”.

المصدر: بيان