الإثنين   
   04 08 2025   
   10 صفر 1447   
   بيروت 11:44
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    الخارجية الايرانية: من الطبيعي اعادة تقييم تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجوم على منشآتنا النووية