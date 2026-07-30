خسائر وأضرار في جنوب إيران إثر عدوان أميركي

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الضربات الأميركية استهدفت جزيرة قشم ومدينة آبادان، إلى جانب مواقع في محافظات هرمزجان وخوزستان وبوشهر.

وأعلنت وكالة «فارس» الإيرانية استشهاد ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، بينهم طفل، وإصابة طفلين آخرين، إثر استهداف منزل سكني في جزيرة قشم.

وقال النائب السياسي لمحافظ هرمزجان إن فرق الإنقاذ باشرت عمليات البحث تحت أنقاض المنزل، فيما أعلنت جامعة هرمزجان للعلوم الطبية أن الضحايا هم والدا الأسرة وطفل يبلغ من العمر عامين، بينما نُقل طفلان يبلغان سبعة وتسعة أعوام إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت السلطات المحلية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من جزيرة قشم لمدة ساعة قبل إعادة الخدمة.

وفي محافظة خوزستان، أفادت السلطات المحلية بأن الهجمات استهدفت مناطق قرب مدن آبادان وشادجان وأروندكنار، إضافة إلى محيط مدينة الأهواز، فيما أكدت وكالة «فارس» انقطاع الكهرباء مؤقتاً عن منطقة كلستان في الأهواز عقب إحدى الضربات.

كما أعلنت السلطات الإيرانية أن هجمات أميركية استهدفت مواقع في محافظة بوشهر خلال ساعات الفجر.

في موازاة التطورات العسكرية، التقى ترامب، أمس، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وفق ما أفاد به مسؤول أميركي ومصدر مطلع موقع «أكسيوس».

وأوضح المصدر أن اللقاء أُدرج على جدول أعمال الوزير السعودي بعد اجتماعه مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، حيث نقل رسالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتعلق بالحرب مع إيران وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضاف أن وزير الدفاع السعودي أكد خلال الاجتماع أن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة السعودية من جانب فصائل عراقية موالية لإيران تجاوزت «الخط الأحمر»، وأن الرد السعودي جاء دفاعاً عن أمن المملكة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الرياض لا تؤيد التصعيد وتسعى إلى خفض التوتر.

وأشار المصدر إلى أن الأمير خالد بن سلمان أبلغ فانس أيضاً أن السعودية ترى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع نحو التصعيد مع إيران، بينما تعتبر المملكة أن خفض التصعيد هو الخيار الأكثر جدوى.

كما أكد أن السعودية قادرة حالياً على إدارة الوضع مع جماعة «أنصار الله» في اليمن، وأنها تجري في الوقت نفسه مفاوضات معها.

المصدر: فارس