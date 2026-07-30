الخميس   
   30 07 2026   
   15 صفر 1448   
   بيروت 11:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل اعلام فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق شمال شرق البريج وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      مصادر في مستشفيات غزة: 4 شهداء بينهم طفلان وأكثر من 20 جريحاً بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

      مصادر في مستشفيات غزة: 4 شهداء بينهم طفلان وأكثر من 20 جريحاً بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

      خسائر وأضرار في جنوب إيران إثر عدوان أميركي

      خسائر وأضرار في جنوب إيران إثر عدوان أميركي

      مصدر في الاسعاف والطوارئ: جرحى في غارة من مسيرة اسرائيلية على منطقة الجلاء غربي مدينة غزة

      مصدر في الاسعاف والطوارئ: جرحى في غارة من مسيرة اسرائيلية على منطقة الجلاء غربي مدينة غزة