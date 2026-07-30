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    قائد الجيش: سنسعى الى تطوير قدراتنا الذاتية التي بدأنا العمل عليها بهدف التوصل الى أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء الذاتي

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