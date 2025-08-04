الإثنين   
   04 08 2025   
   10 صفر 1447   
   بيروت 11:43
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    مراسل المنار: 3 شهداء و20 جريحاً بنيران جيش الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات في شارع صلاح الدين وسط القطاع