“بي إم دبليو” تسرح نحو 8 آلاف موظف بحلول 2027



تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية “بي إم دبليو” تنفيذ عملية تسريح واسعة النطاق ضمن برنامج الاستقالة الطوعية المتفق عليه مع النقابات العمالية، والذي سيستمر حتى نهاية عام 2027.



وأوضح متحدث باسم الشركة أن البرنامج سيستهدف بشكل رئيسي الموظفين الإداريين ومطوري المنتجات الجديدة، دون أن يطال قطاع الإنتاج الفعلي.



وبحسب مصادر وكالة “رويترز”، فإن خفض الوظائف سيبلغ حوالي 8 آلاف وظيفة، ستكون غالبيتها في ألمانيا. ويبلغ إجمالي عدد موظفي المجموعة نحو 150 ألف موظف، منهم حوالي 87.4 ألف يعملون داخل ألمانيا.



وكانت “بي إم دبليو” قد خفضت توقعاتها السنوية في يونيو الماضي، مشيرة إلى استمرار ضعف الطلب في الصين، فضلا عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط التي تجاوزت التوقعات السابقة.



وتتوقع الشركة الآن تراجعا طفيفا في مبيعات السيارات خلال العام الجاري، إلى جانب انخفاض كبير في الأرباح بعد خصم الضرائب. ومن المقرر أن تنشر “بي إم دبليو” نتائجها المالية للربع الثاني من العام يوم 30 يوليو الجاري.



ومنذ بداية العام الجاري، تراجعت القيمة السوقية للشركة بنسبة 36.2%، لتصل إلى 36 مليار يورو، في مؤشر إضافي على التحديات التي تواجه أكبر شركة لصناعة السيارات الفاخرة في ألمانيا.

المصدر: رويترز