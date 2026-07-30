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    الاحتلال يُصدر أمر إخلاء لمربع سكني كامل مقابل المستشفى المعمداني في منطقة الساحة شرقي مدينة غزة

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