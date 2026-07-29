هبوط حاد في وول ستريت وارتفاع قوي في أسعار النفط عقب تصريحات ترامب بضرب ايران

شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة، إذ هوى مؤشر الداو جونز بأكثر من 1100 نقطة متجهاً لتسجيل أكبر خسارة يومية له في 16 شهراً، في وقت واصلت فيه أسعار النفط ارتفاعها عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي توعد فيها بقصف إيران “بشدة”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أكثر من 91 دولاراً للبرميل بعد صعودها بأكثر من 8%، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 7.5% لتصل إلى 85.20 دولاراً للبرميل.

في المقابل، شهد مؤشر “إس آند بي 500” خلال جلسة الأربعاء ثلاث موجات من التقلبات الحادة، بلغ إجمالي التغير في القيمة السوقية المرتبطة بها نحو 2.9 تريليون دولار.

ففي الفترة الممتدة بين الساعة 9:30 صباحاً و12:15 ظهراً (بتوقيت الساحل الشرقي)، تراجع المؤشر بمقدار 85 نقطة، فاقداً 770 مليار دولار من قيمته. ثم انتعش بين الساعة 12:15 ظهراً و2:55 بعد الظهر ليصعد 110 نقاط، مضيفاً تريليون دولار إلى قيمته، قبل أن يعاود الهبوط بين الساعة 2:55 و3:45 بعد الظهر بمقدار 120 نقطة، خاسراً 1.1 تريليون دولار، وفق بيانات جمعتها منصة The Kobeissi Letter.

وتأتي هذه التقلبات بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي كيفن وارش، التي أثارت غموضاً بشأن مستقبل السياسة النقدية لدى المستثمرين، مما زاد من المخاوف والتقلبات في الأسواق.

المصدر: مواقع