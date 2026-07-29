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    القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي يزور مقر هيئة الحشد الشعبي ويوجه بتكريم الشهداء ورعاية الجرحى

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