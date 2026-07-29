لجنة الأسير سكاف: جلوس الصحناوي مع المجرم نتنياهو يستدعي تحركاً قضائياً على أعلى المستويات

دعت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، القضاء اللبناني الى التحرك العاجل على أعلى المستويات و اتخاذ إجرائات و قرارات حازمة بموضوع جلوس شخص لبناني يُدعى أنطون الصحناوي الى جانب رئيس حكومة العدو الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو، في مشهدٍ شكل استفزازاً و ترك غضباً عارماً لدى أغلبية اللبنانيين.

معتبرةً في بيانها أن ما حصل يجب أن لا يمر مرور الكرام بعد كُل المآسي التي يتعرض لها شعبنا اللبناني و في ظل استمرار العدوان الغاشم على وطننا من جنوبه الى شماله حيث سقط من أبناء وطننا بفترةٍ قصيرة شهداء بالآلاف من الأطفال و النساء و الشيوخ الذين ارتوت أراضينا بدمائهم الطاهرة، كما لا زال يسقط يومياً الشهداء و الجرحى نتيجة هذا الاجرام الذي يقوده شخصياً المجرم نتنياهو.

أضافت اللجنة: ليعلم من يُريد تلميع صورة رئيس حكومة كيان العدو إنه لم و لن ينجح في هذه المهمة و سيصبح مكانه الأبدي في مزابل التاريخ، لأن من يدافع عن العدو الصهيوني يصبح شريكاً في الإجرام و التوحش الذي لم يتوقف يوماً في المنطقة العربية و الاسلامية، و ما يحصل في فلسطين و لبنان اليوم خير دليل على ذلك بعدما لم يلتزم العدو الاسرائيلي بأي اتفاقات جانبية و لا بقرارات دولية و لا زال يرتكب أفظع الجرائم تحت مرأى و مسمع المجتمع الدولي.

و ختمت اللجنة بضرورة أن ينظر القضاء اللبناني الى هذه القضية من الجانب الانساني أولاً حيث أساء الصحناوي بلقائه مع رئيس حكومة العدو لعوائل الأسرى اللبنانيين لدى العدو الذين يتم اعتقالهم و تعذيبهم في سجون مُظلمة، كما انه تسبب باسائة لعوائل الآلاف من الشهداء و الجرحى الذين اتخذوا قرار الدفاع عن عزة و كرامة جميع اللبنانيين دون استثناء.

المصدر: موقع المنار