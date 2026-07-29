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    لبنان

    بالصورة | تفجير في محيط كفرتبنيت

      نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا في محيط كفرتبنيت.

      المصدر: موقع المنار

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