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عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي يدعو في مقابلة مع المنار الحكومة الى اتخاذ قرار حكيم في جلسة الثلاثاء ويؤكد أن سلاح المقاومة هو لمواجهة التهديد الخارجي