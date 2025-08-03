الإثنين   
   04 08 2025   
   10 صفر 1447   
   بيروت 01:22
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    مراسل المنار : موقع العدو الإسرائيلي رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا يطلق الرصاص بشكل غزير بإتجاه احراج منطقة السدانة و بركة النقار جنوب بلدة شبعا