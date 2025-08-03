الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 22:11
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    اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في إفرات جنوبي بيت لحم خشية عملية تسلل