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   13 صفر 1448   
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    وزير الخارجية الأوكراني: اتصلت بنظيري الإيراني لإجراء محادثة صريحة وشددت على أن هدفنا هو تجنب أي تصعيد

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