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    القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة (NCC GHAZAL) النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على السعودية

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