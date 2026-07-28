شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاة جازان للنفط

أفادت مذكرة صادرة عن شركة الاستشارات (آي.آي.آر) واطلعت عليها رويترز بأن شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاة جازان للنفط، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ​ألف برميل يوميا، في 27 يوليو تموز عقب هجوم شنه “انصار الله “يوم السبت.

يأتي هذا الإغلاق في ظل شح إمدادات الوقود العالمية وقيود على السوق بسبب اضطرابات الشرق الأوسط والحظر الذي فرضته روسيا على تصدير الديزل.

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم.

وارتفعت أيضا هوامش أرباح التكرير ارتفاعا ​ملحوظا، وسجلت مستويات لم يسبق لها مثيل في بعض المناطق، مما يسلط ​الضوء على الأثر المحتمل لهذا الإغلاق.

وجاء في المذكرة أن الهجوم ألحق ⁠أضرارا بمجمع دورة التغويز المركبة المتكاملة ومنطقة خزانات النفط، وأضافت أن أرامكو ​ستكمل أعمال الإصلاح وتعيد تشغيل المصفاة بشكل مبدئي بحلول 15 أغسطس آب.

ولم ترد أرامكو ​بعد على طلب من رويترز للتعليق.

المصدر: رويترز