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   13 صفر 1448   
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    مراسل المنار: قوات الاحتلال تلقي قنابل مضيئة فوق منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان

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