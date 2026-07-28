الثلاثاء   
   28 07 2026   
   13 صفر 1448   
   بيروت 17:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    في متابعة لآخر التطورات في جنوب لبنان، يطلعنا مراسلنا سامر حاج علي على المشهد الميداني وأبرز المستجدات.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مراسلنا ديب حوراني يطلعنا على أجواء زيارة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى البيت الأبيض

    مراسلنا ديب حوراني يطلعنا على أجواء زيارة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى البيت الأبيض

    آخر التطورات في إيران ينقلها مراسلنا محمد حسن قاسم

    آخر التطورات في إيران ينقلها مراسلنا محمد حسن قاسم

    القطان وعبد الرزاق يؤكدان التمسك بالوحدة الوطنية والإسلامية في مواجهة التحديات

    القطان وعبد الرزاق يؤكدان التمسك بالوحدة الوطنية والإسلامية في مواجهة التحديات